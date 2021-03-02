أمانة الرياض: رصد 20 مخالفة لإجراءات كورونا وإغلاق 3 منشآت

قالت: يحدث كل 60 دقيقة 218 جولة رقابية لوقايتكم من الوباء

أعلنت أمانة الرياض إغلاقها 3 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال 24 ساعة.

وقالت مساء أمس عبر حسابها في تويتر: يحدث كل 60 دقيقة 218 جولة رقابية تنفّذ، 20 مخالفة تُرصد، و3 منشآت تُغلق.. هذه حصيلة جهود مراقبينا خلال الـ 24 ساعة الماضية لوقايتكم من الوباء.