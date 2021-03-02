أمانة الرياض: رصد 20 مخالفة لإجراءات كورونا وإغلاق 3 منشآت

قالت: يحدث كل 60 دقيقة 218 جولة رقابية لوقايتكم من الوباء

أعلنت أمانة الرياض إغلاقها 3 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال 24 ساعة.

وقالت مساء أمس عبر حسابها في تويتر: يحدث كل 60 دقيقة 218 جولة رقابية تنفّذ، 20 مخالفة تُرصد، و3 منشآت تُغلق.. هذه حصيلة جهود مراقبينا خلال الـ 24 ساعة الماضية لوقايتكم من الوباء.

أمانة الرياض الرياض

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02 مارس 2021 - 18 رجب 1442 09:22 AM

قالت: يحدث كل 60 دقيقة 218 جولة رقابية لوقايتكم من الوباء

أمانة الرياض: رصد 20 مخالفة لإجراءات كورونا وإغلاق 3 منشآت

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت أمانة الرياض إغلاقها 3 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال 24 ساعة.

وقالت مساء أمس عبر حسابها في تويتر: يحدث كل 60 دقيقة 218 جولة رقابية تنفّذ، 20 مخالفة تُرصد، و3 منشآت تُغلق.. هذه حصيلة جهود مراقبينا خلال الـ 24 ساعة الماضية لوقايتكم من الوباء.

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