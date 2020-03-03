ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 2943 شخصًا

وحالات الإصابة المؤكدة وصلت 80 ألفًا و151 شخصًا

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 2943 شخصًا، كما ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 80 ألفًا و151 شخصًا، حسبما أفادت السلطات الصحية.

جاء ذلك بعد أن أعلنت الصين تسجيل 31 حالة وفاة و125 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن بين تلك الحصيلة تم تسجيل 31 وفاة و114 إصابة في مقاطعة هوبي بؤرة تفشي الفيروس.