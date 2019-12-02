انقلاب حافلة يودي بحياة 17 مغربياً شمال البلاد

إصابة 36 بجروح

قتل 17 شخصًا وأصيب 36 آخرون بجروح، في حادثة انقلاب حافلة شمال المغرب، حسبما أفاد مسؤول في وزارة الصحة اليوم (الاثنين).

وأوضحت السلطات المحلية أن الحافلة كانت تقل مسافرين أمس في قرية قريبة من مدينة تازة.

وكانت السلطات المحلية قد أشارت في البداية إلى مقتل ثمانية أشخاص.