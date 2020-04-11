"أمانة جدة" ترفع 525 مركبة تالفة وخربة خلال 10 أيام

بعد رصدها من قِبل قسم السيارات الخربة بإدارة الرقابة البيئية

رفع قسم السيارات الخربة بالإدارة العامة للرقابة البيئية بوكالة البلديات الفرعية في أمانة محافظة جدة ٥٢٥ سيارة تالفة خلال العشرة الأيام الأولى من شهر إبريل الحالي، وذلك إثر جولات ميدانية رصدت من خلالها سيارات مهملة وخربة، بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة، وما تسببت فيه من تشويه للمظهر العام وتعطيل الحركة المرورية في شوارع وميادين المحافظة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الجولات الميدانية نجحت في رفع هذه السيارات التي شوهت المنظر العام، مؤكدًا استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.