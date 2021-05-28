شاهد بالصور.. "قمر الدم العملاق" يتزامن مع "الخسوف الكلي" في مشاهد أخاذة

التقطتها عدسة كاميرا محبي الظواهر الاستثنائية

لعله لم يشاهد أحد في المملكة ظاهرة قمر الدم العملاق متزامنًا مع الخسوف الكلي ليلة الأربعاء الماضي، ولكن ذلك لا يمنع من ألا نفوت الاستمتاع بمشاهدة مجموعة من الصور المبهرة لتلك الظاهرة النادرة.



الظاهرة النادرة التي كانت مشاهدة بوضوح في كل من شرق آسيا وأستراليا والمحيط الهادي والأمريكتين، والتي أظهرت القمر أكبر حجمًا بنحو 14 % وأكثر سطوعًا بنحو 30 % مما هو عليه في أبعد نقطة، لن تتكرر مرة أخرى إلا بعد 12 عامًا، وتحديدًا في عام 2033.



والتقطت عدسة كاميرا محبي الظواهر الفلكية مجموعة من الصور الأخاذة للظاهرة الاستثنائية، اخترنا لكم أفضلها حول العالم.