جدة.. 550 زيارة على مساكن الأفراد الجماعية تخلى 90 موقعاً مخالفاً

فيما طالبت "الأمانة" بسرعة سداد الغرامات والتصحيح تفادياً للعقوبات

نفذت أمانة جدة أكثر من 550 زيارة على المساكن الجماعية للأفراد بمشاركة ودعم الجهات ذات العلاقة؛ حيث جرى إخلاء أكثر من 90 موقعاً مخالفاً، وتطبيق الغرامات المالية بموجب لائحة الاشتراطات البلدية والعمل في حق المواقع المخالفة.

وأوضح مستشار الأمين المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن أمانة محافظة جدة نفّذت جولات ميدانية بدعم ورئاسة المحافظة ومشاركة عدد من الجهات الحكومية؛ للتأكد من تطبيق كل الاشتراطات، ورفع مستوى الامتثال من الفحص والتعقيم وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالمساكن الجماعية للأفراد، مضيفاً أن هذه الزيارات تأتي في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والأمانات للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة، والحفاظ على الصحة العامة للجميع.

وفي هذا السياق، طالبت أمانة محافظة جدة مخالفي المساكن الجماعية بسرعة سداد الغرامات المالية المطبقة في حقهم والإخلاء الفوري للمواقع غير المرخصة، كما طالبت الأمانة اصحاب الرخص السارية بتصحيح وضع مخالفات المواقع وذلك تفاديا لعقوبات وإجراءات تترتب على المماطلين منهم والغير ملتزمين بالاشتراطات النظامية.

كما دعت الأمانة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر (940) إدارة البلاغات.