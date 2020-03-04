"كورونا" ينقضّ على النائب الأول للرئيس الإيراني

السلطات لم تعترف بإصابته حتى الآن

أفاد موقع "إيران واير" الإخباري على الإنترنت، اليوم الأربعاء، بأن إسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس الإيراني أصيب بفيروس "كورونا"، ويخضع للعلاج.

ووفقاً لـ"رويترز"، نشر "إيران واير" الخبر نقلاً عن مصدر مطلع، لكن لم يرد تأكيد له حتى الآن من مسؤولين إيرانيين.

وأصيب عدة مسؤولين إيرانيين بفيروس "كورونا"، وتوفي مسؤول كبير الاثنين بعد إصابته بالعدوى.