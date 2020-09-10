38 مدينة سعودية تتمتع بخدمات "زين السعودية" للجيل الخامس 5G

التوسع مستمر وشملت القريات ورأس تنورة وطبرجل ضمن التغطية الأكبر

أعلنت شركة "زين السعودية" عن توفيرها خدمات الجيل الخامس (5G) في مدن القريات ورأس التنورة وطبرجل، لتستكمل بذلك عملية التوسعة المستمرّة لشبكتها وخدماتها الخاصة بالجيل الخامس على امتداد المملكة، والتي باتت حالياً تغطي 38 مدينة؛ وهو ما يعزز رحلة التحوّل الرقمي الشامل في المملكة وفقاً لرؤية المملكة 2030 من جهة، ويؤكد التزام "زين السعودية" كمزوّد وطني رائد لخدمات الاتصالات والإنترنت المتطوّرة من جهة أخرى.

ويتزامن توسع "زين السعودية" في خريطة شبكة الجيل الخامس (5G) الخاصة بها، مع بداية العام الدراسي الجديد الذي كانت الشركة قد خصصت له باقات جديدة وعروضًا مميزة للتعلّم عن بُعد ضمن فئتي "المسبقة الدفع" و"الدفع الآجل".

وفي هذا السياق، أوضح الرئيس التنفيذي في شركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر أن "الشركة حريصة على إيصال شبكة الجيل الخامس (5G) إلى جميع مناطق المملكة من دون استثناء، بما يسهم في ترسيخ التنمية اقتصادياً واجتماعياً ومعرفياً، وفي الوقت عينه المساهمة الفعّالة في حصول كل طالب سعودي على فرص تعليم جيدة عبر الارتقاء بجودة خدمات التعليم عن بُعد، وسنستمر في "زين السعودية"، في الاستثمار في دعم التعليم عن بُعد كي نساهم بدورنا في تزويد أبنائنا بالمعرفة والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل الذكي والدفع باتجاه تحقيق تحوّل رقمي شامل. ومما لا شك فيه أن خدمات الجيل الخامس (5G) من زين ستفتح آفاقاً جديدة لهذه المدن والمناطق، حيث نفخر في أن نضع في خدمتها أدوات جديدة للابتكار والتطوير، وتدعم جهود القيادة الرشيدة نحو تحقيق التنويع الاقتصادي ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتنافسيته".

ونوّه المهندس الدغيثر بالجهود التي تبذلها شركة "زين السعودية" في مجال تطوير البنية التحتية الرقمية للمملكة، من خلال ضخ استثمارات نوعية واعتماد استراتيجية تقوم على التحديث وتبنّي أفضل التقنيات. "وقد بدأنا نرى ثمار هذه الاستراتيجية على المستوى الوطني، من خلال مساهمة "زين السعودية" الفعّالة على مستوى الخدمات الرقمية المقدّمة وفعاليتها، والتقدّم المتواصل الذي تحقّقه المملكة في التقارير الدولية والمحلية ذات الصلة."

ومع إضافة مدن القريات ورأس التنورة وطبرجل إلى نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس، تستمر "زين السعودية" في تقديم أوسع تغطية لشبكة الجيل الخامس (5G) لتصل إلى 38 مدينة، حيث إن تميّزها في نشر شبكة الجيل الخامس جعلها تتبوأ المركز الأوّل في 12 من أصل 13 منطقة إدارية في المملكة، ضمن تقرير "مقياس" الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وكانت الشركة قد أعلنت مؤخراً عن إطلاقها خاصية دمج التردّدات لشبكتها للجيل الخامس، لتكون أوّل مشغل اتصالات في العالم يوفر هذه الخاصية لعملائه، والتي تمكن سرعة الإنترنت من الوصول إلى 2.4 غيغابت في الثانية مما يوفر تجربة أفضل وأسرع في استخدام إنترنت الأشياء والألعاب الإلكترونية وقطاع الأعمال بشكلٍ غير مسبوق.

كما كانت شبكة الجيل الخامس من "زين السعودية" بحسب التقرير عينه، الأسرع في الوصول إلى تطبيقيّ Zoom ومايكروسوفت Teams، واحتلت أيضاً المرتبة الأولى في سرعة الوصول إلى 4 من أصل 5 ألعاب إلكترونية، بحسب التقرير، شملت: Fortnite، FIFA20، APEX، League وLegends.

وتأتي هذه الإنجازات بالتوازي مع الاعتراف الدولي بمستوى التفوّق الذي حقّقته "زين السعودية"، في حصولها على جائزة أسرع إنترنت منزلي في المملكة من شركة أوكلا (Ookla) العالمية، المالكة لموقع SpeedTest الشهير والمتخصّص في قياس سرعات الإنترنت عالمياً.