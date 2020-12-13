أبشروا بحالة ارتدادية.. الحصيني: "ربكة جوية" من يوم غد حتى الخميس

رياح وغبار وعواصف وارتفاع وانخفاض في الحرارة شمال المملكة وغربها

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني؛ من غد الإثنين 29 / 4 إلى الخميس 1442/5/2هـ، "ربكة جوية" رياح وغبار وعواصف رعدية وارتفاع وانخفاض في الحرارة، خاصة على شمال المملكة وغربها وشمال الوسطى.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: أبشروا هناك حالة ارتدادية أفضل وأوسع منها الأسبوع المقبل- إن شاء الله.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

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13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442 09:04 AM

رياح وغبار وعواصف وارتفاع وانخفاض في الحرارة شمال المملكة وغربها

أبشروا بحالة ارتدادية.. الحصيني: "ربكة جوية" من يوم غد حتى الخميس

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني؛ من غد الإثنين 29 / 4 إلى الخميس 1442/5/2هـ، "ربكة جوية" رياح وغبار وعواصف رعدية وارتفاع وانخفاض في الحرارة، خاصة على شمال المملكة وغربها وشمال الوسطى.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: أبشروا هناك حالة ارتدادية أفضل وأوسع منها الأسبوع المقبل- إن شاء الله.

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