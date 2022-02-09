مشهد مخيف خدع الجميع.. سمكة تحتمي برجل عند محاولة قرش ضخم افتراسها

"أبو مطرقة" تراجع عن التهام فريسته عندما شاهد الرجل على شاطئ البحر

شاركت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مشهدًا مخيفًا، قد يبدو للوهلة الأولى أن سمكة قرش حاولت مهاجمة رجل يسبح على الشاطئ، لكن الحقيقة بعيدة عن المشهد الدرامي، حسب "سبوتنيك".

وخُدع سكان المنازل المجاورة للشاطئ بعد رؤيتهم قرشًا ضخمًا ينطلق مسرعًا باتجاه رجل يمارس رياضة السباحة على شاطئ البحر؛ إذ يُسمع بشكل واضح نداءات عالية من أجل لفت نظر الرجل إلى الخطر المحدق به.

ومن خلال التدقيق في المشهد القصير المنشور على "إنستغرام" يلاحَظ بشكل واضح أن السكان خُدعوا بسبب حجم سمكة القرش الضخمة من نوع (أبو مطرقة)، التي انطلقت بسرعة كبيرة خلف سمكة صغيرة، واستغلت الأخيرة وجود الرجل؛ لتبتعد عن المفترس؛ فصُدم المفترس الضخم بوجود الرجل؛ وتراجع مسرعًا.

ووفقًا لـ"ملف هجوم القرش الدولي"، وهو قاعدة البيانات الوحيدة الموثقة علميًّا في العالم، التي تضم وتوثق جميع هجمات أسماك القرش المعروفة، فقد وقعت 16 حادثة فقط بين البشر وأسماك القرش ذات رأس المطرقة منذ عام 1900، منها حالة وفاة واحدة، بحسب "newsweek".

ويوجد على كوكب الأرض أكثر من 440 نوعًا مسجلاً من أسماك القرش في العالم، لكن سمكة قرش (أبو مطرقة) تبرز بشكل واضح ومثير بسبب الشكل الغريب لرأسها.