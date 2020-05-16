اليوم والليلة.. الأجواء كما يتوقعها "الحصيني": برد وهطولات بهذه المناطق

يقول: حالة تبدأ من القصيم والطائف وتتمدد.. أمطار تتفاوت من خفيفة إلى غزيرة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن تتعرض أجزاء من القصيم والطائف، اليوم السبت وليلة غد الأحد، لأمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد.

ولفت "الحصيني"، في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، إلى أن الحالة تمتدّ إلى الباحة وعسير وشرقهم والمدينة وبينها وبين تبوك وأجزاء من تبوك وجنوب حائل ومحافظات شقراء والمجمعة والغاط والدوادمي، خاصة شمالهم، وجنوب عفيف مع رياح مغبرة.

الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني

4

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441 01:45 PM

يقول: حالة تبدأ من القصيم والطائف وتتمدد.. أمطار تتفاوت من خفيفة إلى غزيرة

اليوم والليلة.. الأجواء كما يتوقعها "الحصيني": برد وهطولات بهذه المناطق

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 5,544

توقّع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن تتعرض أجزاء من القصيم والطائف، اليوم السبت وليلة غد الأحد، لأمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد.

ولفت "الحصيني"، في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، إلى أن الحالة تمتدّ إلى الباحة وعسير وشرقهم والمدينة وبينها وبين تبوك وأجزاء من تبوك وجنوب حائل ومحافظات شقراء والمجمعة والغاط والدوادمي، خاصة شمالهم، وجنوب عفيف مع رياح مغبرة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020