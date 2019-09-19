أمير الرياض يستقبل سفير البحرين لدى المملكة

استعرض الجانبان العلاقات الثنائية

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الخميس؛ الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة.



وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.