شرطة مكة تكشف تفاصيل ضبط محرقي سيارة المرأة: تجولا حول منزلها ليلاً

‏‫صرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه إلحاقًا لما سبق الإعلان عنه بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٩هـ بمباشرة بلاغ عن تعرض سيارة لحريق متعمد بقرية الصمد في محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة، فقد ثبت من التحقيقات الأمنية أن احتراق السيارة وقع نتيجة تعمد سكب مادة البنزين عليها وإشعال النار فيها، وبتكثيف إجراءات البحث الجنائي والتحريات الأمنية تم بتوفيق الله تحديد هوية المتهمين بارتكاب الجريمة، مواطنين إثنين من سكان المحافظة، والقبض عليهما بعد جمع أكبر قدر من المعلومات والشواهد التي تؤكد ضلوعهما بارتكاب الجريمة ومن ذلك قيام أحدهما بشراء مادة البنزين من إحدى المحطات القريبة من الحي، وتجوله حول منزل مالكة السيارة بوقت متأخر من الليل واغتنام الفرصة المناسبة لسكبه على السيارة وإشعاله، وتم إيقافهما وإحالة القضية للنيابة العامة للتحقيق معهما وتحديد دوافعهما.

وأكدت شرطة منطقة مكة المكرمة بأنها إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي الى سواء السبيل.