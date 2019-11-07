متسابقو الأمن العام يحققون مراكز متقدمة في انطلاقة رالي العلا نيوم

في أولى أيام السباق رغم قوة المنافسة وخبرات الفرق المشاركة

تمكن متسابقو فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية من تحقيق مراكز متقدمة في أولى أيام انطلاقة رالي العلا نيوم ٢٠١٩م.

وتفصيلاً، حقق مطير الشمري وأحمد الشمري المركزين الأول والثاني على التوالي في فئة TL1, وحقق سفيان العمر المركز الثالث في فئة الدراجات النارية, وذلك في أولى أيام السباق وأولى الخطوات نحو تحقيق نتائج إيجابية مميزة, بالرغم من قوة المنافسة وتنوع الفئات وما تمتاز به الفرق المشاركة من خبرات سابقة وممتدة في سباق بلغ عدد المتسابقين فيه قرابة (70) متسابقاً.

وحقق صالح السيف المركز الأول في فئة TL3, ورياض العريفان المركز الثاني على الترتيب العام للدراجات النارية بجميع فئاتها.

يذكر أن صالح السيف سبق أن حقق المركز الأول لهذه الفئة في سباق رالي القصيم 2019م ورالي عسير 2019م, وقد أعرب عن عزمه مواصلة ما حققه سابقاً وتسجيل نتائج متقدمة في رالي العلا نيوم 2019م.

ويشارك المتسابق عمر اللاحم في سباق العلا نيوم، وتمكن من الوصول لنقطة النهاية برغم ما تعرض له من متاعب ومصاعب أثناء السباق استطاع تجاوزها مواصلاً المنافسة, حيث قال إنه وملاحه وليد الفعيم عازمان على مواصلة السباق وتحدي الصعاب على متن مركبتهما من نوع باترول نيسان وصولاً إلى تحقيق نتيجة مشرفة في هذا السباق الذي يتكون من خمس مراحل متنوعة التضاريس.