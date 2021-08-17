عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية

من جهة باب المغاربة.. تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى وقبة الصخرة، من بينهم مسؤول في "دائرة الآثار" الإسرائيلية، وأدوا صلوات استفزازية علنية في الجزء الشرقي منه.