مكة.. إغلاق 4 منشآت غذائية بالعتيبية خالفت اشتراطات الصحة الوقائية

آل زيد: تكثيف الجولات الرقابية وتشديدها على المنشآت الغذائية والمطاعم

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات -ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية- 4 منشآت غذائية؛ لمخالفتها الاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية العتيبية المهندس بندر بن خضر آل زيد، أن الفِرَق الرقابية الميدانية تُواصل حاليًا أعمالها الرقابية الميدانية على جميع المنشآت الغذائية؛ حرصًا على كل ما يمسّ صحة المواطن والمقيم.

ولفت "آل زيد" إلى أنه تم التأكيد على مراقبي صحة البيئة بتكثيف الجولات الرقابية وتشديدها على المنشآت الغذائية والمطاعم التي تعمل على خدمة التوصيل في وقت منع التجول؛ للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق كل الإجراءات الوقائية من فيروس «كورونا» المستجد، من خلال الاطلاع على جودة تغليف الأطعمة واستخدام أوعية نظيفة ومناسبة ومُحكمة الإغلاق، وجاهزية سيارات التوصيل، ومدى ملاءمتها لكل الاشتراطات، وأيضًا التأكد من التزام مندوبي التوصيل بالاشتراطات الصحية وارتداء الكمامة والقفاز.

وشدد في الوقت ذاته على أن الفِرَق الميدانية لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة.