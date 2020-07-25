"الصحة" تعلن تسجيل 2201 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 264973

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 25 يوليو 2020، تسجيل 2201حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 264973 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2051 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 217782 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 31 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2703 حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 44488 والحالات الحرجة 2120 حالة .