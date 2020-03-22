جدلية الانتشار والتأثیر .. الصيني: 5 أمور أنجحت الصحة إعلامياً في مواجهة "كورونا"

قال: السيل المسرع لا يملأ بئراً .. والوزارة تعاملت كرجال الدفاع المدني

بعيدا عن قدرتها الكبيرة في التعاطي مع فيروس كورونا منذ بدء الإعلان عن انتشاره عالمياً والإجراءات الاستباقية الشجاعة التي اتخذتها وزارة الصحة لمواجهة المرض التي جعلتها محل ثناء وإطراء كثير من الهيئات والمنظمات حول العالم، يتبادر للذهن السؤال الأهم هو كيفية نجاح الوزارة في التأسيس لنموذج فريد في الإعلام الصحي والطبي؛ فريد من نوعه لم نختبره بالمملكة على الرغم من مرورنا بأزمات كثيرة سابقة مثل: الكوليرا وحمّى الضنك والوادي المتصدّع وسارس وميرس؛ ناهيك عن مخاوف إيبولا خلال موسم الحج، بعيداً عن إنفاق عشرات الملایین لشركات العلاقات العامة أو إعلانات الصحف والتلفزیون وتريندات السوشيال میدیا غیر المجدیة.

هذا التساؤل طرحه مقال الكاتب بصحيفة "الوطن" الدكتور عثمان الصيني؛ لافتاً تحت عنوان "لماذا نجحت وزارة الصحة إعلامياً؟"، إلى أن "المقصود بالمقال ليس الحدیث عن جھود الوزارة في التعاطي مع وباء كورونا منذ إعلان انتشاره في «ووھان»، ولا عن الاستعدادات والإجراءات الاستباقیة الشجاعة التي أصبحت حدیث القاصي والداني، ولا عن قدرة أجھزتھا على محاصرة انتشار المرض وعلاج الحالات، أو قدرتھا على ترجمة توجھات القیادة العلیا وتوجیھات السلطة، وقدرتھا على جمع وتنسیق جھود كل الجھات المختصة في خلیة كبیرة متناغمة متفانیة، تعمل بھدوء وصدق بعیداً عن حب الظھور أو الادعاء أو الھیاط".

وأضاف الدكتور عثمان؛ أن المقصود هنا هو كیف استطاعت وزارة الصحة أن تؤسّس لنموذج فرید في الإعلام الصحي والطبي على غیر مثال سابق لدى الوزارات المتعاقبة، على الرغم من مرورنا بأزمات صحیة منذ الكولیرا وحمّى الضنك والوادي المتصدّع وسارس ومیرس والحج.

وتابع، وزارة الصحة لم تدفع عشرات الملایین لشركات العلاقات العامة أو إعلانات الصحف والتلفزیون ولا لشركات السوشيال میدیا غیر المجدیة ولا للجھات المستفیدة مادیاً من ھذه الحملات الإعلانیة، كما لم تدفع عشرات الملایین بحثاً عن الھاشتاقات والترندات التي أصبحت على حد تعبیر أرنولد توینبي «صنم نصنعه بأیدینا ثم نعبده»، مضيفاً، مع أن توینبي یتحدث عن التاریخ، فإنه یصدق على ما نفعله فأصبح لدینا ھوس بالھاشتاق، ویكون ھَم المسؤول لیس تنفیذ العمل الذي یقوم به أو المبادرة التي یقدمھا وإنما وھو یناقش تفاصیل المبادرة یعمل ذھنه ومستشاروه على الھاشتاق المصاحب للمبادرة أو كیف نصل به إلى الترند، وھم یعلمون أن ھناك شركات مدفوعة تدفع بھذا الھاشتاق إلى أن یكون ترنداً عن طریق مشاركات البیض أو تغریدات الكلمة ونصف، أو مناشدة كل مَن نعرف للمشاركة حتى یصبح ترنداً، فإذا وصل ھلّلنا وكبّرنا لھذا الفتح العظیم والإنجاز الإعجازي، ولا یھمنا أن ھذا الترند یختفي في ساعات؛ بل المھم أن یدخل ضمن تقریر الرصد الإعلامي لیرفعوه إلى المسؤول الأعلى ولا یھم بعد ذلك إن وصل إلى المستھدفین أو لا، فھذا آخر الھم، وأصبح ھَم الجمیع ھو الانتشار أما موضوع التأثیر، وخاصة لدى الشریحة المستھدفة، فھو لزوم ما لا یلزم، لأن قیاسه صعب وغیر لحظي ونتائجه تسوّد الوجوه، وھم یبحثون عن بیاض وجه الكرسي.

وأكمل الدكتور عثمان؛ أن هذا الحدیث ینسحب على أداء الكثیر من الجھات، فبدلاً من أن یكون لدینا إعلام حربي وإعلام نفطي وإعلام سیاحي أصبحت جمیعھا في سلة واحدة، ھي إعلام الصوت الواحد، والانتشار الأفقي السطحي، دون أن یحفر بعیداً في العمق حینما نأخذ أشخاصاً إلى الحد الجنوبي لیصور سنابات أو تغریدات أو صورا وفیدیوھات في الإنستغرام وغیرھا، وھو حریص على ظھوره خلف دبابة أو بجانب جنود، ویقول كلاماً فجاً لا یقنع أحداً، بینما مقطع عفوي لطفل في مدرسته یخاطب أباه في الحد، أو مقطع لجنود في دقیقتین یفدون بعضا بأرواحھم، ویفدون بمجموعھم الوطن، ھو أبلغ أثراً وأعظم وقعاً في نفوس الناس من العنتریات التي ما قتلت ذبابة.

وأضاف، الحملات التي نخاطب فیھا أنفسنا كأن نقنع السعودیین بعدالة دعمنا للشرعیة في حرب الیمن غير مجدية، فكلنا ورب البیت مقتنعون، وإنما المطلوب أن نشرح للیمنیین المخدوعین أو المغلوبین على أمرھم حقیقة الأمر، وھذا لا یتأتى من خلال الھاشتاق والترند؛ لأن الیمني البسیط المحروم من التعلیم ومظاھر الحیاة الحدیثة والإنترنت لا یصل إليه شيء من كل ما نعمله، ویحتاج إلى أن نخاطبه بمفرداته وأدواته التي یستخدمھا، وكثیرة ھي التجارب، وفي مختلف المجالات سواء تحدثنا عن الإسكان أو حساب المواطن أو تركیا أو غیرھا، فالمشكلة ھي أن الانتشار والتأثیر أمران مختلفان، فالسیل الذي یسیر مسرعا لا یملأ بئراً ولا ینبت كلأ.

واستدرك الدكتور عثمان؛ بالقول: الذي جعل وزارة الصحة تنجح حتى الآن في أدائھا الإعلامي ھو أنھا تصرفت كرجال الدفاع المدني عندما یبلغون بوجود حریق، ینتقلون بسرعة ویطفئون النار المشتعلة، وتخیلوا أن الضابط المسؤول عندما جاءه البلاغ شغل نفسه بالھویة الموحدة والھاشتاق بالعربي والإنجلیزي والرسائل الإعلامیة، ویھتم بأن تنشر كل المواقع والصحف وحسابات وسائل التواصل والتلفزیونات في لحظة واحدة العبارات نفسھا وبالأداء المیكانیكي البارد نفسه.

وأكمل، نجحت وزارة الصحة لأنھا لم تدفع عشرات الملایین لشركات العلاقات العامة والإعلام ولكنھا قدمت شخصا اسمه محمد العبد العالي؛ لم تدفع له ریالاً واحداً سوى راتبه، ومع ذلك استطاع أن یجعل كل وسائل الإعلام تعمل لحسابه بمھنیة وحماس وشغف، ولیس ذلك بسبب أھمیة موضوع «كورونا» فحسب؛ لأن أھمیة وحساسیة كورونا إن لم تحسن الوزارة التعاطي معھما إعلامیاً سیبحث الناس المتعطشون عن مصادر أخرى، ففي إیران أصبح الناس یستقون مصادرھم من المعارضة الإیرانیة، وتركوا المصادر الرسمیة، وفي مصر كانت ھناك مصادر أجنبیة وقراءات من قرارات الدول الخلیجیة.

ولفت عثمان؛ في مقاله إلى أن عناصر النجاح الإعلامي لوزارة الصحة تكمن في خمسة أمور؛ أولھا: الشفافیة والصدق، فبعد أن كان الناس یتشككون -كالعادة- في أعداد المصابین وأماكنھم ویلجأون إلى الشائعات والمعلومات غیر الدقیقة المسربة من بعض العاملین في القطاع الصحي، لم یعد الناس یلتفتون إلیھا؛ بل أصبحوا متطوعین في الرد على الأخبار المكذوبة، وأي أمر لا تتوافر فیه الشفافیة والصدق فوجوده عبث.

وتابع، الأمر الثاني: السرعة، لأن أي تأخر في إیصال المعلومة یترك فراغات یملؤھا الناس من أقرب مصدر قد لا یكون الصحیح، أما الأمر الثالث فهو المعلومات الدقیقة والمستفیضة المشبعة التي تجعل الشخص لا یبحث عن مصادر أخرى تسد جوعه وتشبع نھمه، فيما تمثل الأمر الرابع في أن وزارة الصحة لم تقم بدور المزارع والطباخ والسفرجي في آن واحد كما تفعل أغلبیة الوزارات والھیئات الحكومیة التي یصدق علیھا المثل «أزرت في بیتھا راحت تكنس المسجد»، فأصبح موظفوھا یقومون بالدور الإعلامي أو تسنده لشركات إعلام وعلاقات عامة تعرف أن تسلُّم مستخلصاتھا وتجدید عقدھا مرھونان بصوت الطبلة ولمعان الصحون، بل وفرت المعلومات للجمیع وتركت لأھل المھنة ولغیر أھل المھنة القیام بما یرون دون اشتراط مسبق أو مدفوع، فيما تمثل الأمر الأخیر في صدق وعفویة الحدیث دون تصنع أو تزویق، فمحمد العبد العالي؛ یتحدث بھدوء وصدق وكأنه یتحدث إلى أھله یحس بھم ویحسون به، ولیس مجموعة موظفین یؤدون دوراً، فلیست المستأجرة كالثكلى، وحین ظھر الوزیر توفیق الربیعة؛ مخاطباً المواطنین أحس الناس من خلال تلقائیته أنه ابن وأب وأخ لأحدھم، فأحسوا به وصدقوه وتفاعلوا معه.

واختتم الدكتور عثمان؛ مقاله بالقول، لعل وزارة الصحة تعطي نموذجاً تراجع فیه الوزارات كلھا دون استثناء كیف توصل رسالتھا بمصداقیة ویكون لھا أثرھا الحقیقي ولیس الزائف.