مؤسسة طبية كبرى في أستراليا تدعو إلى وقف مؤقت لتخفيف قيود وباء كورونا

بعد الزيادة المقلقة في عدد الإصابات بالفيروس بولاية فيكتوريا

طلبت الجمعية الطبية الأسترالية من الحكومة الفيدرالية وقفاً مؤقتاً لتخفيف قيود وباء كورونا في جميع أنحاء أستراليا بعد الزيادة المقلقة في عدد الإصابات بالفيروس في ولاية فيكتوريا.

وقال الجمعية التي تعد من كبريات المؤسسات الطبية في أستراليا في بيان "الارتفاع في عدد حالات الاصابة الجديدة في ولاية فيكتوريا يعد بمنزلة جرس انذار بأن المعركة ضد وباء كورونا لم تنته بعد".

هذا وسجلت أستراليا في الـ 24 ساعة الماضية 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يصل إجمالي الإصابات إلى 8449 إصابة تعافى منها 7399 شخصاً وعدد الوفيات لايزال مستقراً عند 104 حالات وفاة.