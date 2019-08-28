خيرية الأفلاج تصرف أكثر من 3 ملايين ريال لمستفيديها

خلال الـ 6 الأشهر الأولى من عام 2019 ولـ 700 أسرة

كشفت الإحصائية التي أظهرتها جمعية الأفلاج الخيرية، عن صرف أكثر من 3 ملايين ريال خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الحالي 2019 م.

وأعلنت خيرية الأفلاج، في تقرير شامل، أنها صرفت خلال الـ 6 أشهر الأولى فقط لعام 2019 م، 3,058,561 ريالاً وصرف ١٠٠ سلة رمضانية عينية، وكذلك تم صرف ٢٢ جهازاً.

وأشارت الجمعية إلى أن الصرف على مستفيدي الجمعية البالغ عددهم أكثر من 700 أسرة من ذوي الدخل المحدود بالمحافظة يأتي من دعم المتبرعين المستمر لمشاريع الجمعية المتنوعة التي تقدمها لمستفيديها.

يذكر أن خيرية الأفلاج تبادر دائماً بتلبية احتياجات المستفيدين وتوفير مطالبهم وتسارع في فعل الخير بكل طرقه وأشكاله من أجل الوصول إلى مستحقينه.