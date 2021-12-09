"عبدالله" يُرزق بمولود ويستقبل التهاني

رُزق المتطوع بجمعية الدعوة والإرشاد بأجياد في مكة المكرمة، عبد الله بن كالا سعيد، بمولود جميل اتفق وحرمه على تسميته "شجاع".



واستقبل "عبدالله" التهاني والتبريكات من الأقارب والزملاء والأصحاب بهذه المناسبة.



"سبق" تبارك لـ"عبد الله" بمناسبة قدوم مولوده الجديد، داعيةً الله أن يجعله من مواليد السعادة.