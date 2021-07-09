تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة جازان تستمر حتى الـ 8 مساءً

مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على محافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.