استنكرت بشدة.. البحرين تندد إطلاق "الحوثي" مقذوفًا عسكريًّا تجاه جازان

أكدت وقوفها التام مع المملكة في مواجهة أي اعتداءات تنتهك القانون الدولي

نددت مملكة البحرين واستنكرت بشدة، إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية مقذوفًا عسكريًّا تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وتضرر الأعيان المدنية.

وأعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يستهدف حياة الأبرياء والآمنين.

وجددت وزارة خارجية مملكة البحرين، موقف بلادها الداعم لجميع الجهود والمساعي التي تبذلها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

وأكدت وقوفها التام في صف واحد مع المملكة في مواجهة الاعتداءات الحوثية المتواصلة التي تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.