"الملكية الفكرية" تنصف شخصًا اتهم مؤسسة بالاعتداء على صورة له

ألزمتها بالتعويض وفرضت عليها الغرامة مع حذف وإزالة محل المخالفة

أنصفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية شخصاً ادعى على مؤسسة بعد قيامها بالاعتداء على صورة من تصويره

مع إزالة اسمه منها ونشرها دون الحصول على إذن باستخدامها.

ووفقاً للهيئة، فقد صدر قرار يلزم المؤسسة بتعويض مالي قيمته عشرة آلاف ريال وغرامة مالية قيمتها 60 ألف ريال، مع حذف وإزالة الصورة محل المخالفة.