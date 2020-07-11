حقيقة السوريين السبعة مقطوعي الرؤوس داخل شقة في بيروت

كشفت قوى الأمن اللبناني حقيقة "العثور على 7 قتلى من الجنسية السورية داخل شقة في بيروت مقطوعي الرؤوس، وقد تعرضوا للسرقة".
وقالت "قوى الأمن": هذا الخبر عار من الصحة، ودعت في تغريدة على حسابها في "تويتر"، المواطنين لعدم الأخذ بهذه الأخبار وعدم التسرع بترويجها قبل التأكد من صحتها.
قوى الأمن اللبناني تكشف التفاصيل
كشفت قوى الأمن اللبناني حقيقة "العثور على 7 قتلى من الجنسية السورية داخل شقة في بيروت مقطوعي الرؤوس، وقد تعرضوا للسرقة".
وقالت "قوى الأمن": هذا الخبر عار من الصحة، ودعت في تغريدة على حسابها في "تويتر"، المواطنين لعدم الأخذ بهذه الأخبار وعدم التسرع بترويجها قبل التأكد من صحتها.