حقيقة السوريين السبعة مقطوعي الرؤوس داخل شقة في بيروت

قوى الأمن اللبناني تكشف التفاصيل

كشفت قوى الأمن اللبناني حقيقة "العثور على 7 قتلى من الجنسية السورية داخل شقة في بيروت مقطوعي الرؤوس، وقد تعرضوا للسرقة".
وقالت "قوى الأمن": هذا الخبر عار من الصحة، ودعت في تغريدة على حسابها في "تويتر"، المواطنين لعدم الأخذ بهذه الأخبار وعدم التسرع بترويجها قبل التأكد من صحتها.

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11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441 05:28 PM

قوى الأمن اللبناني تكشف التفاصيل

حقيقة السوريين السبعة مقطوعي الرؤوس داخل شقة في بيروت

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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كشفت قوى الأمن اللبناني حقيقة "العثور على 7 قتلى من الجنسية السورية داخل شقة في بيروت مقطوعي الرؤوس، وقد تعرضوا للسرقة".
وقالت "قوى الأمن": هذا الخبر عار من الصحة، ودعت في تغريدة على حسابها في "تويتر"، المواطنين لعدم الأخذ بهذه الأخبار وعدم التسرع بترويجها قبل التأكد من صحتها.

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