وفاة الفنان المصري الشاب هيثم أحمد زكي عن 35 عامًا

توفي داخل منزله إثر هبوط حادّ في الدورة الدموية

ذكرت وسائل إعلام مصرية، الخميس، أن الفنان هيثم زكي، نجل الممثليْن الراحلين أحمد زكي وهالة فؤاد؛ توفي داخل منزله بمدينة الشيخ زايد؛ إثر هبوط حادّ في الدورة الدموية.

وأكد نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، وفاة الفنان هيثم أحمد زكي في الساعات الأولى من فجر الخميس.

وكتب إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في صفحته على "فيسبوك": "تنعي نقابة المهن التمثيلية الفنان هيثم أحمد زكي.. البقاء لله".

ووفق "سكاي نيوز"، كانت مديرية أمن الجيزة قد تَلَقّت إخطارًا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان المصري بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها.

وانتقلت قوة أمنية، وبكسر باب الشقة تَبَيّن وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية؛ وفقًا لصحيفة "اليوم السابع" المصرية.

و"هيثم" المولود في أبريل 1984، بدأ مشواره الفني عام 2006 في فيلم (حليم) من بطولة والده، ثم قدّم بعد ذلك مجموعة من الأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية.

ومن أفلامه: (البلياتشو) و(كف القمر) و(سكر مر) و(الكنز)، وفي التلفزيون قدّم (الصفعة) و(دوران شبرا) و(السبع وصايا) و(أستاذ ورئيس قسم) و(كلبش).

وعلى الفور نعاه عدد من الفنانين منهم: ليلى علوي، ومنة شلبي، ورانيا يوسف، وأحمد السقا، ومراد مكرم، وحسن الرداد، وعلي الطيب، وسارة الشامي.

وكتبت الممثلة التونسية درة على "تويتر": "لا أكاد أصدق رحيلك المبكر.. وجع قلب.. الله يرحمك يا صديقي يا طيب القلب ويجعل مثواك الجنة.. وتكون في مكان أرحم وأحسن.. ويرحم والدك العظيم أحمد زكي ووالدتك الجميلة هالة فؤاد".

كما كتب الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر على "تويتر": "أنا ما كنتش أعرفه شخصيًّا بس كنت طول الوقت متعاطف معاه، وحاسس إن حظه قليل في الدنيا، وفاة أمه وهو طفل وبعدها والده، حتى في الفن كان بيوجعني أوي، إحساسه لما يشبهوا ممثلين تانيين بأبوه وهو، وكنت حاسس إنه اتظلم ونجوميته أتأخرت".