"أمير الشرقية" يعزي "عائلة بوبشيت" في وفاة فقيدتهم

عزى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية، مساء اليوم (الاثنين) عائلة بوبشيت في وفاة (أنيسة بنت عبدالله فؤاد بوبشيت) والتي وافتها المنية مساء أمس (الأحد).

وعبر أمير المنطقة لفيصل بن عبدالله فؤاد بوبشيت ولعائلة بوبشيت عن صادق التعازي والمواساة، سائلاً الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يجعل مثواها الجنة، ويتجاوز عنها، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

فيما عبر فيصل بوبشيت باسمه وباسم عائلة "بوبشيت" عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على تعزيته في الفقيدة، مثمناً لسموه اللفتة الكريمة، التي كان لها بالغ الأثر في تخفيف المصاب، سائلاً الله أن يجزي سموه خير الجزاء.