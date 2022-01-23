عوالق ترابية على منطقة المدينة المنورة

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت عوالق ترابية، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات ومراكز: (الفريش، والفقرة، والمسيجيد، واليتمة، وبدر ووادي الفرع).

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة التاسعة صباحًا.

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23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443 08:39 AM

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

عوالق ترابية على منطقة المدينة المنورة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت عوالق ترابية، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات ومراكز: (الفريش، والفقرة، والمسيجيد، واليتمة، وبدر ووادي الفرع).

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة التاسعة صباحًا.

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