مسؤول يمني يحذر من موجة إرهاب منظمة في بلاده بسبب عبث الحوثيين

قال: حولت رياض ومدارس الأطفال في العاصمة صنعاء لأوكار للاستقطاب

حذّر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، من موجة إرهاب منظم وأفكار طائفية ومتطرفة مصدرها بلاده، ما لم يتم التحرك الحازم والعاجل لدعم معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب.

وقال الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: "إن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، حولت رياض ومدارس الأطفال في العاصمة صنعاء، إلى أوكار للاستقطاب ومعامل إنتاج طلاب مؤدلجين بثقافة الموت وكراهية الآخر، محذراً من المخاطر المستقبلية المترتبة على عبث الميليشيا بالعملية التعليمية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وأشار إلى تكثيف ‎الميليشيا من أنشطتها التخريبية والتحريضية في المدارس الواقعة في مناطق سيطرتها، بينما يتحدث المجتمع الدولي عن ضرورة وقف الحرب والعمل على إحلال السلام في اليمن، داعياً المجتمع الدولي إلى الإدراك أن ترك هؤلاء الأطفال فريسة سهلة للميليشيا الحوثية سيجعلهم قنبلة موقوتة تهدد أمن المنطقة ومصالح العالم.

