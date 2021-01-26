ضباب يعانق قمماً وأشجاراً.. شاهد لوحات إبداعية تتوشح بها الباحة

سحب كثيفة غطت غابات وجبال المنطقة لتمنحها مزيداً من الجمال

شكّل الضباب الذي غطى سفوح وجبال منطقة الباحة، اليوم، لوحة جمالية إبداعية، حيث توشحت مدينة الباحة بمزيدٍ من الجمال، وغطّت سحب الضباب الكثيفة غابات المنطقة.





وأظهرت صورٌ رائعة مناظر الضباب، وهو يعانق قمم جبال الباحة الشاهقة وتخلله بين أشجارها.