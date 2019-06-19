مدير مكافحة المخدرات يزور فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض

استقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، بمكتبه بمقر الفرع اليوم، مدير مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض اللواء الدكتور منصور بن عبدالله السبيعي.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الفرع وإدارة المخدرات بما يحقق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله-، وإنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند برفع مستوى التعاون بين الجهات ذات العلاقة.

حضر اللقاء: العميد صالح اللحيدان، ورئيس هيئة مدينة الرياض الشيخ عبدالله بن أحمد السلمان، ومساعد رئيس هيئة الرياض الشيخ محمد القرني، ومدير العلاقات والإعلام بالفرع الشيخ محمد السبر.