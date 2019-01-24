فنزويلا.. 4 دول تعارض توجه واشنطن معلنة دعمها لـ"مادورو"

الخارجية الأمريكية: نيكولاس ليس لديه سلطة لقطع العلاقات الدبلوماسية

في الوقت الذي أعلنت فيه الخارجية الأمريكية أن نيكولاس مادورو ليست لديه سلطة لقطع العلاقات الدبلوماسية بين كاراكاس وواشنطن؛ أعلنت "كوبا، وبوليفيا، وتركيا، وروسيا" مساء أمس الأربعاء، وقوفها مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وأعربت عن "التضامن" معه ضد التحركات الرامية إلى عزله.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت، الأربعاء، أن نيكولاس مادورو ليست لديه سلطة لقطع العلاقات الدبلوماسية بين كاراكاس وواشنطن؛ وذلك بعد أن أمهل الزعيم الاشتراكي 72 ساعة لممثلي الولايات المتحدة الدبلوماسيين لمغادرة فنزويلا.

وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان أن "الولايات المتحدة لا تعترف بنظام مادورو؛ لذلك فإن الولايات المتحدة لا تعتبر أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لديه السلطة القانونية لقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة أو للإعلان عن أن دبلوماسيينا أشخاص غير مرغوب فيهم".

ووفق "الفرنسية" يأتي البيان بعد أن قال مادورو في خطاب ألقاه أمام حشود من مؤيديه قرب قصر ميرافلوريس الرئاسي: "أمرت بقطع كل العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع حكومة الولايات المتحدة".

ورفض مادورو إعلان رئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، توليه مهام الرئاسة، متهماً المعارضة بمحاولة الانقلاب.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعترافه بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيساً انتقالياً للبلاد؛ داعياً الدول الغربية إلى اتخاذ خطوات مماثلة.

ومن جهتها أعلنت "كوبا، وبوليفيا، وتركيا، وروسيا" مساء أمس الأربعاء، وقوفها مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وأعربت عن "التضامن" معه ضد التحركات الرامية إلى عزله.

ودخلت فنزويلا في أزمة سياسية منذ مايو الماضي بعد إعادة انتخاب مادورو في عملية قاطعتها المعارضة؛ في حين رفضت منظمة الدول الأمريكية الاعتراف بشرعية حكومته، ودعت إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة "مع كل الضمانات الضرورية لعملية حرة وعادلة وشفافة وشرعية".