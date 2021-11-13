الأرصاد تحذر من استمرار تأثر منطقة مكة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة بينها جدة

استنفار للأجهزة ذات العلاقة

تمركزت الأمطار التي هطلت على جدة بدء من صباح اليوم على شمال ووسط المحافظة في الوقت الذي استنفرت فيه جميع الأجهزة ذات العلاقة الدفاع المدني والمرور والأمانة والهلال الأحمر وغيرها تحسباً لأي طارئ.

وأوضح الناطق الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني استمرار تأثر منطقة ⁧‫مكةالمكرمة‬⁩ بـ أمطار‬⁩ من متوسطة إلى غزيرة تشمل محافظة ⁧‫جدة‬⁩ .

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13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443 02:31 PM

استنفار للأجهزة ذات العلاقة

الأرصاد تحذر من استمرار تأثر منطقة مكة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة بينها جدة

عبدالله الراجحي

جدة

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تمركزت الأمطار التي هطلت على جدة بدء من صباح اليوم على شمال ووسط المحافظة في الوقت الذي استنفرت فيه جميع الأجهزة ذات العلاقة الدفاع المدني والمرور والأمانة والهلال الأحمر وغيرها تحسباً لأي طارئ.

وأوضح الناطق الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني استمرار تأثر منطقة ⁧‫مكةالمكرمة‬⁩ بـ أمطار‬⁩ من متوسطة إلى غزيرة تشمل محافظة ⁧‫جدة‬⁩ .

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