اتحاد القدم يطلق النسخة الثانية من جائزة المسؤولية الاجتماعية لأندية المحترفين والأولى

أطلقت لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية بالاتحاد السعودي لكرة القدم النسخة الثانية من جائزة المسؤولية الاجتماعية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للموسم الرياضي الحالي.

وأكد رئيس اللجنة نزيه النصر أن إطلاق النسخة الثانية يأتي امتداداً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى من الجائزة، مشيداً بما تقوم به الأندية في جانب المسؤولية الاجتماعية، الذي كان ثمرته العشرات من المبادرات المجتمعية الفاعلة والمؤثرة.


يذكر أن اللجنة ستقوم باختيار أفضل ثلاث مبادرات لتكريمها نهاية الموسم وفق مجموعة من المعايير التي تضمنتها لائحة الجائزة.

الاتحاد السعودي لكرة القدم لجنة المسؤولية الاجتماعية جائزة المسؤولية الاجتماعية للأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين جائزة الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى

0

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441 09:48 PM

اتحاد القدم يطلق النسخة الثانية من جائزة المسؤولية الاجتماعية لأندية المحترفين والأولى

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 185

أطلقت لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية بالاتحاد السعودي لكرة القدم النسخة الثانية من جائزة المسؤولية الاجتماعية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للموسم الرياضي الحالي.

وأكد رئيس اللجنة نزيه النصر أن إطلاق النسخة الثانية يأتي امتداداً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى من الجائزة، مشيداً بما تقوم به الأندية في جانب المسؤولية الاجتماعية، الذي كان ثمرته العشرات من المبادرات المجتمعية الفاعلة والمؤثرة.


يذكر أن اللجنة ستقوم باختيار أفضل ثلاث مبادرات لتكريمها نهاية الموسم وفق مجموعة من المعايير التي تضمنتها لائحة الجائزة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الاتحاد السعودي لكرة القدم لجنة المسؤولية الاجتماعية جائزة المسؤولية الاجتماعية للأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين جائزة الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019