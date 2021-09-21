"أمن المنشآت" تحتفل بتخريج 337 خريجًا لمنسوبي قوات الأمن البيئي

في الدورة التأهيلية للفرد الأساسي وتحت رعاية وزير الداخلية

شهد نائب قائد قوات أمن المنشآت اللواء يوسف بن علي الهندي، حفل تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي لمجندي القوات الخاصة للأمن البيئي بمركز تدريب قوات أمن المنشآت بمحافظة جدة ذهبان.

جاء ذلك تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.



يذكر أن برامج التدريب قد حظيت باهتمام ودعم غير محدود من سمو وزير الداخلية، مما أسهم في تحقيق نتائج متقدمة في التدريب الميداني والتعليم النظري، الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية، وتهيئ رجال الأمن للعمل في ميادين الشرف بكل مهنية واقت