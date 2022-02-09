أمانة الرياض: إغلاق 41 موقعاً ومصادرة 12.5 طن من الأغذية وضبط 215 عاملاً مخالفاً

خلال الجولات المستمرة التي نفّذتها لمعالجة وضع الأحياء بالعاصمة من 31 يناير حتى 6 فبراير

واصلت أمانة الرياض حملاتها الميدانية المكثّفة لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة.

وأسفرت الحملات، وفق إحصائيات غرفة العمليات المشتركة خلال الفترة من 31 يناير، حتى 6 فبراير 2022، عن ضبط 215 عاملاً مخالفاً، وإغلاق 41 موقعاً، ومصادرة 12.5 طن من المواد الغذائية، وإتلاف ومصادرة 451 قطعة عينية.

وبيّنت الأمانة، عبر إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بتويتر، أنها قامت بتنفيذ زيارات لـ 103 منشآت، وتحرير 60 إشعار مراجعة، ومخالفة وفصل الماء والكهرباء عن 15 مبنى مخالفاً، وفتح وإغلاق 84 باباً وتأمينها.