شاهد .. وزير التعليم يتابع امتحانات ثالث ابتدائي: عادت بعد انقطاع 14عاماً

قال عنها من تبوك: تجوّد النتائج وتسهم في إعداد جيل يشارك في بناء وطنه

قال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، إنه وقف اليوم على سير اختبارات منتصف العام لطلابنا في مدارس مدينة #تبوك.

وأضاف في تغريدة له على "تويتر": وتابعت #الاختبارات التحريرية للصفوف من الثالث إلى السادس بعد انقطاع 14 عاماً، بما يُسهم في تجويد #نتائج_التعلم، وإعداد جيل يشارك في بناء وطنه وتقدمه، وتحقيق رؤيته الطموحة.

وتفصيلًا تفقّد وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ، صباح اليوم الأحد، سيرَ العمل في اختبارات منتصف العام الدراسي في عدد من مدارس مدينة تبوك.

ووقف د.آل الشيخ على ابتدائية عباد بن بشر وثانوية أسامة بن زيد متابعًا ومطمئنًا على سير الاختبارات، والاستعدادات التي تمّت عبر اللجان الإشرافية والتعليمية، وفِرَق العمل في الإدارة والمدارس في المرحلتين المتوسطة والثانوية، إلى جانب الاختبارات التحريرية للصفوف الدراسية من الثالث إلى السادس الابتدائي؛ التي اعتمدتها وزارة التعليم هذا العام لمواد العلوم الشرعية (التوحيد، الفقه والسلوك، الحديث والسيرة)، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والمواطنة؛ بينما يقوّم أداء الطالب تقويمًا مستمرًا في بقية المواد، وفقًا لمستويات الأداء، كذلك تقويم أداء الطالب في المرحلة المتوسطة تقويمًا مستمرًّا وختاميًّا في مادة "لغتي الخالدة".

وتجوّل وزير التعليم خلال زياراته للمدارس في لجان الاختبارات والفصول الدراسية ومرافق المدارس، كما الْتقى بالقيادات المدرسية والمعلمين، وثمن جهودهم المميزة، واعتزاز الوزارة بما يقدمونه من أعمال ميدانية تُساهم في بناء جيل يبني الوطن ويصنع المستقبل.

واستهل طلاب وطالبات مراحل التعليم العام بمناطق المملكة، اليوم، اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1441هـ, وسط جاهزية منظومة العمل من الكوادر التعليمية والإدارية.