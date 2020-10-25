"مرور جدة" يتفاعل مع بلاغ موثّق بالفيديو ويطيح بقائد مركبة تجاوز الإشارة

تم القبض عليه وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة

أحال مرور جدة سائق مركبة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات بحقه؛ وذلك بعدما قام بتجاوز إحدى الإشارات الضوئية بأحد الشوارع بجدة، بعد أن وثقته كاميرا مثبتة على إحدى المركبات المجاورة له، وتجاوب المرور مع بلاغ قائدها.

وتفصيلًا: تجاوب مرور جدة مع بلاغ مواطن وثقه بمقطع فيديو لحساب المرور عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أبلغ فيه عن تجاوز مركبة للإشارة الضوئية بأحد الشوارع بالمحافظة، وشكل خطرًا على نفسه وعلى الآخرين.

وتمكَّن المرور بعدها بناء على المقطع المتداول الموثَّق من القبض على قائد المركبة المخالفة، وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.