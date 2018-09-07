"الأرصاد" تقف على ٣ مواقع عشوائية شكّلت ضرراً للبيئة بعفيف

بعد شكوى الأهالي.. ومنها: مكب نفايات عشوائي وموقع تعدين ومردم

وقفت فرقة تفتيشية من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على ثلاثة مواقع بمحافظة عفيف شكّلت ضرراً للبيئة، بعد شكاوى تقدم بها الأهالي، وذلك للتنسيق مع الجهات المختصة لتلافي الملاحظات.

وقال لـ"سبق" مدير عام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالرياض المكلف سعود بن عبدالله الشمري، إنه تم توجيه فرق تفتيش بيئي لمتابعة الوضع البيئي بمحافظة عفيف بناءً على شكاوى أهالي المنطقة من تدهور الوضع البيئي هناك، وشملت الزيارة ثلاثة مواقع، الأول مكب للنفايات عشوائي وثانيها مردم لمواد البناء وثالثها أحد المواقع التعدينية.

وأضاف أنه تم جمع البيانات الأولية ميدانياً للمواقع محل الشكاوى، وجار التواصل مع الجهات المعنية لمعرفة المتسبب وكيفية إعادة تأهيل تلك الموقع وإزالة ضررها.