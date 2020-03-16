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ممثل أهالي طهران كان قد أصيب مؤخرًا بالفيروس وتوفي فجرًا

إيران.. وفاة عضو مجلس خبراء القيادة هاشم بطحائي بكورونا

أعلنت وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم، وفاة عضو مجلس خبراء القيادة هاشم بطحائي بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن الموقع الإعلامي لمجلس خبراء القيادة في إيران، بأن ممثل أهالي طهران في المجلس آية الله هاشم بطحائي توفي فجر اليوم الاثنين.

ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم"، كان "بطحائي" قد أصيب مؤخرًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).