إيران.. وفاة عضو مجلس خبراء القيادة هاشم بطحائي بكورونا

ممثل أهالي طهران كان قد أصيب مؤخرًا بالفيروس وتوفي فجرًا

أعلنت وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم، وفاة عضو مجلس خبراء القيادة هاشم بطحائي بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن الموقع الإعلامي لمجلس خبراء القيادة في إيران، بأن ممثل أهالي طهران في المجلس آية الله هاشم بطحائي توفي فجر اليوم الاثنين.

ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم"، كان "بطحائي" قد أصيب مؤخرًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

عضو مجلس خبراء القيادة هاشم بطحائي فيروس كورونا الجديد

17

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441 09:35 AM

ممثل أهالي طهران كان قد أصيب مؤخرًا بالفيروس وتوفي فجرًا

إيران.. وفاة عضو مجلس خبراء القيادة هاشم بطحائي بكورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

27 18,629

أعلنت وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم، وفاة عضو مجلس خبراء القيادة هاشم بطحائي بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن الموقع الإعلامي لمجلس خبراء القيادة في إيران، بأن ممثل أهالي طهران في المجلس آية الله هاشم بطحائي توفي فجر اليوم الاثنين.

ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم"، كان "بطحائي" قد أصيب مؤخرًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

عضو مجلس خبراء القيادة هاشم بطحائي فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020