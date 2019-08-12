"الشثري" يحاضر عن "مظاهر وسطية الإسلام بالحج" في مسجد الخيف بمنى

ضمن حملة الحج دعوة ومنهج قويم وفي تمام الـ11 صباح اليوم

يلقي الشيخ الدكتور سعد الشثري، المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، محاضرة صباح اليوم الاثنين الحادي عشر من شهر ذي الحجة 1440هـ، بعنوان :"مظاهر وسطية الإسلام في الحج"، وذلك في مسجد الخيف بمشعر منى في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وتأتي تلك المحاضرة ضمن البرامج الدعوية والعلمية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة خلال أيام الحج، ضمن حملة الحج "دعوة ومنهج قويم"

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12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440 01:43 AM

ضمن حملة الحج دعوة ومنهج قويم وفي تمام الـ11 صباح اليوم

"الشثري" يحاضر عن "مظاهر وسطية الإسلام بالحج" في مسجد الخيف بمنى

عبدالله العنزي

بعثة المشاعر المقدّسة

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يلقي الشيخ الدكتور سعد الشثري، المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، محاضرة صباح اليوم الاثنين الحادي عشر من شهر ذي الحجة 1440هـ، بعنوان :"مظاهر وسطية الإسلام في الحج"، وذلك في مسجد الخيف بمشعر منى في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وتأتي تلك المحاضرة ضمن البرامج الدعوية والعلمية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة خلال أيام الحج، ضمن حملة الحج "دعوة ومنهج قويم"

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