السهلاوي: نبارك للحكم تأهل النصر.. غياب "الفار" أضاع جهدنا

قدم مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي التعاون محمد السهلاوي التهنئة للنصر بعد تأهل الفريق لدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020. بعد أن كسب النصر نظيره التعاون بهدف " المغربي " عبد الرزاق حمدالله دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات دور الـ16

وقال السهلاوي عقب المباراة: ألف مبروك للحكم الذي أدار المباراة.. النصر قادر على التأهل دون مساعدة أحد، فقد أضاع الحكم جهدنا وسط غياب تقنية الفيديو "فار".