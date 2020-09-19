"حمدالله" و"جيوفينكو" يتنافسان على جائزة هدف الأسبوع

سباق هلالي نصراوي.. بنكهة آسيوية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائمة الأهداف المرشحة للفوز بجائزة هدف اليانز للأسبوع في دوري أبطال آسيا 2020، حيث تواصلت منافسات البطولة لمنطقة الغرب، من خلال إقامة مباريات الجولتين الثالثة والرابعة بنظام التجمع.

ويتنافس على جائزة أجمل هدف لهذا الأسبوع سيباستيان جيوفينكو لاعب الهلال السعودي، وعبدالرزاق حمدالله لاعب النصر السعودي، وسعد ناطق لاعب الشرطة العراقي، وعبدالله الأحرق لاعب الدحيل. ويستمر التصويت حتى الاثنين 21 سبتمبر.

دوري أبطال آسيا النصر الهلال

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19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442 08:00 PM

سباق هلالي نصراوي.. بنكهة آسيوية

"حمدالله" و"جيوفينكو" يتنافسان على جائزة هدف الأسبوع

صحيفة سبق الإلكترونية

الدوحة

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائمة الأهداف المرشحة للفوز بجائزة هدف اليانز للأسبوع في دوري أبطال آسيا 2020، حيث تواصلت منافسات البطولة لمنطقة الغرب، من خلال إقامة مباريات الجولتين الثالثة والرابعة بنظام التجمع.

ويتنافس على جائزة أجمل هدف لهذا الأسبوع سيباستيان جيوفينكو لاعب الهلال السعودي، وعبدالرزاق حمدالله لاعب النصر السعودي، وسعد ناطق لاعب الشرطة العراقي، وعبدالله الأحرق لاعب الدحيل. ويستمر التصويت حتى الاثنين 21 سبتمبر.

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