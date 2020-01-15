اليوم.. الاتحاد السعودي يستضيف أولمبيك آسفي المغربي في "الجوهرة"

في ختام ذهاب ربع النهائي بـ"كأس محمد السادس للأندية الأبطال"

تُختتم اليوم الأربعاء مرحلة الذهاب للدور ربع النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، بالمباراة التي تجمع بين فريق الاتحاد السعودي وضيفه أولمبيك آسفي المغربي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة.

ويسعى فريق الاتحاد لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة، واستغلال عاملَيْ الأرض والجمهور؛ وذلك لوضع قدم في الدور نصف النهائي. بينما يتطلع فريق أولمبيك آسفي للعودة إلى المغرب بأفضل نتيجة ممكنة لتجنب الحسابات المعقدة خلال لقاء الإياب الذي سيقام على أرضه في مدينة آسفي في الـ 15 من فبراير المقبل لحسم هوية الفريق المتأهل إلى الدور نصف النهائي.

ويلتقي الفائز من تلك المواجهة الفائز في لقاء فريقَي الشرطة العراقي والشباب السعودي في المرحلة المقبلة من البطولة، وفقًا لما أسفرت عنه القرعة.

هذا، وأُقيمت ثلاث مباريات سابقة في جولة الذهاب، تغلب فيها الإسماعيلي المصري على مواطنه ومضيفه الاتحاد السكندري بهدف دون رد، وفاز فريق الشباب على فريق الشرطة بسداسية نظيفة، وعاد فريق الرجاء المغربي بانتصار ثمين خارج القواعد أمام فريق مولودية الجزائر بهدفين مقابل هدف.