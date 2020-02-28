"الشؤون الإسلامية" بمكة تنظّم برنامج شرح الكتب العلمية خلال رجب

في جوامع محافظة جدة من بعد صلاة العصر إلى بعد صلاة العشاء

ينظّم مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة، برنامج الأيام العلمية المتعلقة بتعليم العقيدة وبعض مختصرات العلوم النافعة في المنهج ومصطلح الحديث والتفسير، من خلال شرح عدد من الكتب العلمية خلال شهر رجب الجاري؛ وذلك في جوامع محافظة جدة، من بعد صلاة العصر إلى بعد صلاة العشاء.

ويهدف البرنامج إلى تعليم وتصحيح العقيدة، وتوجيه الناس للمنهج الصحيح المبني على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح، وترسيخ مفهوم السمع والطاعة لولاة الأمر وجمع الكلمة عليهم، وإظهار فضل ومحاسن الدين الإسلامي، وتعليم مصطلح الحديث وأصول التفسير، وتعليق الناس بسيرة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم.

ويقدم البرنامج نخبة من أصحاب الفضيلة والمشايخ والدعاة، ويضم شرح عددًا من الكتب العلمية منها "كتابي التوحيد وفضل الإسلام للشيخ محمد بن عبدالوهاب، وأصول التفسير لابن عثيمين، ونخبة الفكر للحافظ ابن حجر، وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام الصابوني، ولامية ابن تيمية".

وينطلق البرنامج عصر الأحد الموافق السادس من شهر رجب؛ حيث يشرح الشيخ الدكتور عمر بن عبدالرحمن العمر، عن ستة مواضع من السيرة النبوية.

وفي يوم الثلاثاء 8 رجب، يشرح الدكتور صالح بن سعد السحيمي لامية ابن تيمية؛ بينما يشرح الدكتور مسعد بن مساعد الحسني كتاب أصول التفسير لابن عثيمين في يوم الخميس العاشر من الشهر، وتقام الأيام في جامع الرحمة بحي المروة بجدة.

وفي يومي الخميس والجمعة 17- 18 يشرح الدكتور عبدالرحمن بن صالح محي الدين، كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر بجامع الفاروق بحي الصفا، وكذلك في يوم الجمعة 18 يقدم الدكتور عبدالعزيز بن ريس الريس، اليوم الدعوي عن عقيدة السلف وأصحاب الحديث بجامع خديجة بغلف بحي النسيم.

ويشرح الشيخ سعيد بن هليل الشمري كتاب فضل الإسلام، في يوم الجمعة الموافق 25 بجامع ابن القيم بحي الروابي.

ويُختتم البرنامج في يومي الجمعة والسبت 25- 26 من الشهر الحالي بشرح كتاب التوحيد يقدمه الشيخ محمد بن رمزان الهاجري بجامع أبي ذر الغفاري بحي الفيحاء.

ويقام البرنامج في إطار الفعاليات الدعوية والتوعوية التي ينفذها فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة؛ بتوجيهات ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لتكثيف الجهود الدعوية في مناطق المملكة، وتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.