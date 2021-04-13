جدة.. جولات رقابية مشتركة تُغلق 105 منشآت خالفت الاحترازات

جهود لـ"الأمانة" تتواصل في نطاق 19 بلدية فرعية و15 محافظة

نفذت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، جولات رقابية مكثفة على المنشآت التجارية للتأكد من امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية، نتج عنها إغلاق 105 منشآت مخالفة.

وأوضحت الأمانة، أنها نفذت 4655 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، رصدت خلالها 202 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات (940(.