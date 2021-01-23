"الصحة": تسجيل 197 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 203 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 23 يناير 2021، ، تسجيل 197 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 366185 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 203 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 357728 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6350 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2107 والحالات الحرجة 329 حالة.