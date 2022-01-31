العناية الإلهية تنقذ طفلة بالجبيل.. وهذا ما حدث عقب نزولها من الحافلة "فيديو"

الأمن الصناعي ومرور المحافظة باشرا موقع الحادث للتحقق من أسبابه

أنقذت العناية الإلهية طفلة تعرضت لحادث بعد نزولها من الحافلة المدرسية بمدينة الجبيل الصناعية.

وكانت الطفلة قد نزلت من الجهة المقابلة لمنزلها لتعْبُر من أمام الحافلة وتقطع الطريق باتجاه منزلها؛ لتتفاجأ بسيارة متجاوزة تصطدم بها من الجهة الجانبية.

من جهته، أكد مركز الاتصال الموحد لقطاع التشغيل والصيانة بالهيئة الملكية بالجبيل أن الأمن الصناعي ومرور محافظة الجبيل باشرا موقع الحادث للتحقق من أسبابه ورفع تقرير بذلك.

وحضرت إدارة النقل والمعدات لمتابعة الوضع والقيام بتقييم داخلي لإجراءات السلامة وطريقة الوقوف وإنزال الطالبات، كما تم الرجوع لكاميرات المراقبة والرصد بالحافلة للاطلاع على ملابسات الحادث.

يُذكر أن نظام المرور ينصّ على أنه يتم تطبيق غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ستة آلاف ريال بحق من يتجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل.