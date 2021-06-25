الماجستير بامتياز لـ"العويفي" في الاعتدال والأمن الفكري

حصل المعلم ماجد محمد صالح العويفي من منسوبي تعليم محافظة المخواة على درجة "الماجستير" من جامعة الملك عبد العزيز في تخصص الاعتدال والأمن الفكري بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال.



وقدم "العويفي" مشروعه البحثي تحت عنوان (المشكلات الأسرية وعلاقتها بمظاهر الانحراف الفكري لدى الأسر كما يدركها الأبناء) وأشرف على مشروعه أستاذ علم النفس المشارك ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور صالح بن يحيى الجار الله.



"سبق" تهنئ "العويفي"، وتتمنى له التوفيق بالحصول على الدكتوراه في المرحلة المقبلة.