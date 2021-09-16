"المسند": غيوم ممطرة على أجزاء من مرتفعات السروات اليوم

في كل من جازان وعسير والباحة

تَوقع الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا" ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، اليوم، أن تتشكل الغيوم الممطرة على أجزاء من مرتفعات السروات في كل من: (جازان، وعسير، والباحة).

وأضاف المسند في تغريدة على حسابه بتويتر، أن درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم في 29 محطة في السعودية، تتراوح بين 18 درجة في أبها و31 في جيزان؛ فيما شهدت تفاوتًا بين باقي المحطات في الارتفاع والانخفاض.